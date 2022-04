«Crédit social» de 400 millions $ de la BM à la Tunisie

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïd et le représentant de la Banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobio, ont signé un accord de financement entre la Tunisie et l’Institution internationale.

- Publicité-

Il porte sur un crédit destiné à financer le projet de protection sociale, pour 400 millions de dollars, afin de faire face aux répercussions de la pandémie

Le ministère des Affaires sociales se chargera de la mise en œuvre du projet qui vise à soutenir les couches sociales vulnérables , dont les familles nécessiteuses ou à faible revenu, contre les retombées de la crise.