Créer « un marché en main » en Afrique

« Pour un pays tel que la Tunisie, l’objectif en termes d’exportations dans le commerce africain, est de créer un marché en main », selon Fakhri Bouzaien, du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, qui parlait à la seconde édition de la table ronde (Africa Business Talks) organisé par le Conseil Bancaire et Financier en partenariat avec la Chambre de Commerce Internationale (ICC Paris), un programme de soutien et d’appui aux opérateurs économiques.

Fakhri explique qu’au niveau continental, il y a 8 communautés économiques avec leurs règles, accords et principes d’origine spécifique. L’idée de ce panel est de discuter est d’unir cet aspect, d’avoir les instruments nécessaires pour faire avancer les échanges entre pays africains. On parle plutôt de 70% des importations qui vont plutôt à l’Europe, mais le marché africain n’est pas vraiment valorisé (9,5%). Selon Fakhri Bouzaien, Membre du Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportation à Tunis ,´´Nous avons eu, le 7 octobre 2022 des programmes d’échange, afin de vérifier l’efficacité, les obstacles et autres solutions du programme d’exportation, et nous avons pour objectif aujourd’hui de nous concentrer sur l’identification des outils nécessaires (y compris, mais sans s’y limiter, les outils de règlement des différends) pour sécuriser et stimuler le commerce africain et le développement économique de l’Afrique.