Crise libyenne: l’Onu salue la position de la Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar, a reçu mardi, au siège du ministère, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Libye Abdoulaye Bathily.

Selon un communiqué rendu public par le département des Affaires étrangères, la rencontre a permis d’examiner les derniers développements du processus politique en Libye ainsi que le rôle centrale de la Tunisie dan ce processus.

L’émissaire onusien a passé en revue les efforts entrepris avec les différentes parties et les partenaires internationaux en vue renforcer le dialogue entre les protagonistes libyens pour parvenir à organiser les élections dans les plus brefs délais.

Il a, dans ce sens, mis en valeur les positions de la Tunisie qui a toujours soutenu le processus du réglement politique en Libye.

De son côté, le chef de la diplomatie tunisienne a réaffirmé la position de la Tunisie en faveur d’un règlement consensuel inter-Libyen qui permet de garantir l’unité et l’intégrité territoriale de la Lybie.

Aussi, il a souligné la disposition de la Tunisie à apporter tout le soutien nécéssaire au peuple libyen et aux efforts des Nations unies en vue de rétablir la paix, la sécurité et le développement dans ce pays.

- Publicité-