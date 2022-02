Crise ukrainienne: France, Allemagne et Pologne unis pour éviter une guerre en Europe

« Eviter une guerre en Europe » : la France, l’Allemagne et la Pologne ont affiché leur objectif commun et leur unité après un marathon diplomatique d’Emmanuel Macron qui assure voir des « solutions concrètes » à la crise russo-occidentale liée à l’Ukraine.

Les trois pays sont « unis » pour préserver la paix en Europe « par la diplomatie et par des messages clairs, ainsi que la volonté commune d’agir ensemble », a assuré le chancelier allemand Olaf Scholz qui recevait les présidents français et polonais, Emmanuel Macron et Andrzej Duda.

Ce dîner de travail à Berlin était la dernière étape de la tournée diplomatique d’Emmanuel Macron qui a enchaîné un long face à face avec Vladimir Poutine lundi, puis avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, mardi, à la recherche d’une issue diplomatique dans un contexte de tensions d’un niveau rarement atteint depuis la fin de la Guerre froide.

Andrzej Duda a dit croire possible « d’éviter la guerre », tandis que Emmanuel Macron a plaidé en faveur « d’un dialogue exigeant avec la Russie » car c’est « le seul chemin qui rendra possible la paix en Ukraine », lors de courtes déclarations avant leur réunion.

La présence de dizaines de milliers de soldats russes à la frontière ukrainienne fait craindre aux Occidentaux une invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a déjà annexé la Crimée en 2014 et soutient les séparatistes en guerre avec les forces ukrainiennes depuis la même année, un conflit ayant fait plus de 13.000 morts et n’ayant jamais cessé malgré les accords de paix de Minsk.