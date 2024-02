Crisis Group craint une « erreur de calcul majeure » au Moyen-Orient

Le risque d’une « erreur de calcul majeure » augmente de jour en jour au Moyen-Orient après quatre mois de guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, dit à l’AFP la présidente du Crisis Group, Comfort Ero, qui appelle à un cessez-le-feu.

Il y a des discussions en cours sur une trêve de 40 jours. C’est la base. Obtenir ces 40 jours et ensuite construire sur cette base, a-t-elle expliqué Parvenir à une sorte de gouvernance intérimaire qui permette le rétablissement des infrastructures et l’acheminement d’eau et de nourriture et puis répondre aux besoins à plus long terme. Du côté palestinien, cela concerne leur aspiration à un Etat. Pour Israël, il s’agit de sa sécurité et de garanties de sécurité. C’est pourquoi nous avons été très clairs au sein du Crisis Group que la seule manière d’y parvenir c’est à travers un cessez-le-feu immédiat.

Il y a une chose qui semble rester vraie, cote-t-elle, c’est qu’aucune des parties ne veut d’une escalade régionale ou d’une guerre. Et quand je dis aucune des parties, je parle des trois grands acteurs que sont Israël, l’Iran et les Etats-Unis. Mais nous constatons également que chaque jour, nous nous rapprochons d’une erreur de calcul majeure. Eviter une catastrophe devient très important ».

- Publicité-