« Crisis24 » met en garde contre des manifestations anti-gouvernementales, le 9 Avril

Des manifestations anti-gouvernementales sont probables dans toute la Tunisie le 9 avril, à l’occasion de la Journée des Martyrs, avertit Crisis24, l’entreprise de gestion de risque sécuritaire mondial . Elle explique Cette journée est souvent l’occasion de grands rassemblements et de manifestations antigouvernementales. Les partis politiques et les groupes d’activistes pourraient également organiser des rassemblements dans les jours précédant la fête.

Ces dernières semaines, des milliers de personnes ont participé à des manifestations organisées par le Parti Destourien Libre à Tunis, en opposition à la politique du président Kais Saied et aux amendements constitutionnels, rappelle Crisis 24. Le mouvement Ennahdha, qui se définit comme un parti politique démocratique islamique, a également l’habitude d’organiser de grands rassemblements les jours de signification historique, y compris les jours fériés et les anniversaires d’événements politiques importants.

Et Crisis 24 de poursuivre :

« Des mesures de sécurité renforcées et des perturbations des transports et du commerce sont probables dans les zones où des manifestations ont lieu. Des affrontements peuvent se produire, en particulier si des partisans de groupes politiques rivaux se trouvent à proximité les uns des autres ou si la police tente de disperser les foules par la force. Les lieux de protestation les plus populaires en Tunisie sont les places publiques, les centres-villes et les bâtiments gouvernementaux. Les manifestations anti-gouvernementales à Tunis sont susceptibles de se matérialiser près du bâtiment du Parlement, de l’avenue Habib Bourguiba et du théâtre municipal, entre autres lieux importants. Les forces de sécurité érigeront probablement des barrages routiers et fermeront peut-être des routes autour des sites de protestation prévus afin d’empêcher les manifestants de se rassembler ».