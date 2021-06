CTAF: La Tunisie présente le projet régional sur le blanchiment d’argent issu de la traite des êtres humains

La Tunisie présente, ce mercredi 2 juin 202, un exposé sur les principaux résultats du projet régional « Blanchiment d’argent résultant des crimes, de traite des êtres humains et de trafic de migrants vers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord », réalisé en collaboration entre la Tunisie et l’Egypte, a indiqué la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) dans un communiqué publié sur sa page facebook.

La CTAF a participé au nom de la Tunisie, du 30 mai au 1er juin 2021, aux activités de la 37ème réunion du Groupe de Travail d’évaluation mutuelle tenue en marge de la 32ème Assemblée Générale du groupe d’Action Financière au moyen orient et l’Afrique du Nord u Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENAFATF).

Un grand nombre d’experts de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de 21 pays arabes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ont participé à cette réunion, outre des représentants du Groupe d’action financière, du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale (BM) et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ainsi que des représentants des pays observateurs (France, Australie, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, Espagne et Allemagne) .

Au cours de cette réunion, le participants ont discuté le rapport d’évaluation mutuelle d’un pays de la région MENA , auquel la Tunisie a participé, et ce, dans le cadre du deuxième cycle du processus d’évaluation mutuelle du Groupe d’action financière pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.