CTN: hausse de 19% du trafic des passagers en 2022

Le rythme du trafic des passagers de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a augmenté, au cours de l’année 2022, de 19% par rapport à l’année 2021, tandis que le nombre de passagers a augmenté de 20%.

Le ministère du Transport a indiqué, dans un communiqué publié vendredi, que la Compagnie a assuré 314 voyages en 2022, contre 263 voyages en 2021, et transporté plus de 279 000 passagers en 2022, contre environ 232 000 passagers en 2021.

En ce qui concerne le domaine des services logistiques, la CTN a pu transporter plus de 110 000 véhicules, contre près de 92 000 véhicules en 2021, ce qui représente une augmentation de près de 19 %.

La CTN a aussi, dans le cadre des activités de transport des marchandises, assuré 882 voyages en 2022, contre 906 voyages en 2021, et environ 100 mille remorques, contre 98 dans la même période en 2021, soit une augmentation de 2 %.

