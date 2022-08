CTN: hausse de 22% du trafic des à destination de Tunis

Le trafic des passagers à destination de Tunis et utilisant les traversées organisées par la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) sur les lignes Marseille- La Goulette et Gennes-La Goulette du 15 juin à mi-août 2022, a augmenté de 22% par rapport à la saison de 2021, sur 95 voyages, selon les données de la compagnie.

Le nombre de voitures transportées entre ces ports s’est également inscrit en hausse de 18% par rapport à 2021, alors que le taux de régularité des voyages a dépassé les 95%.

Selon la CTN, la saison actuelle s’est caractérisée par le respect total des horaires de départ et d’arrivée des deux navires « Tanit » et « Carthage », sauf un seul voyage raté par le navire Carthage.

Le transporteur maritime national a adopté au cours de l’année 2022 un nouveau système de réservation qui lui a permis de mieux maitriser la demande et les prix.

La CTN prévoit 62 voyages de retour sur les lignes Marseille/La Goulette et Gennes /La Goulette, ey une hausse du nombre de voyageurs de 6% contre une augmentation de 4% au niveau du nombre de voitures par rapport à la saison dernière.

La CTN a consenti des réductions entre 10 et 40% sur tous les plats et les boissons vendus aux voyageurs dans ses navires depuis le 1er août 2022, outre l’offre des services internet et des baignades gratuites durant une heure et demie.

Elle a egalement mis à la disposition de ses clients tous les équipements nécessaires à la lutte contre le coronavirus à l’instar des masques, des produits de stérilisation outre la mise en oeuvre du protocole sanitaire

Afin de fournir les bonnes conditions pour le retour de ses passagers à leurs pays d’accueil, la CTN a procédé au réaménagement de l’agence de la Goulette, en vue d’accueillir les passagers dans de bonnes conditions, d’éviter l’encombrement et de faciliter les procédures de l’enregistrement, selon la compagnie.