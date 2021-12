CTN: Les clients peuvent revalider avant le 15 février 2022 les billets émis en 2020/2021

La Compagnie Tunisienne de Navigation(CTN) a informé sa clientèle titulaire d’un billet

- Publicité-

cours de validité émis non voyagé en 2020 /2021 souhaitant voyager à Tunis de se présenter aux agences émettrices ou les agences de la CTN à Tunis, Sfax, Sousse et Bizerte pour revalider leurs billets, et ce dans un délai qui ne dépasse pas le 15 février 2022.

Et de préciser dans un communiqué publié, vendredi, 31 décembre 2021, que pour plus d’informations les clients sont appelés à contacter par téléphone les numéros suivants :

71346061 – 71322802- 71735957 – 73229436-71351378 72431440 – 74228022

Ou par mail : [email protected]