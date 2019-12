CTN : Ouverture des réservations pour la saison 2020

-La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a annoncé, le 18 décembre 2019, l’ouverture des réservations pour les départs de l’été 2020 sur l’ensemble de son réseau d’agences de voyages en Tunisie, en Europe et également, sur son site web: www.ctn.com.tn.

La CTN a précisé, selon un communiqué publié sur son site, que des tarifs préférentiels avec des réductions importantes allant jusqu’à 35% sont disponibles sur tous les départs à l’occasion de l’ouverture des réservations (nombre de places limité).

Au 31 août 2019, la compagnie a organisé 239 voyages sur trois lignes maritimes : Tunisie – Marseille, Tunis – Gênes et Zarzis, transportant plus de 203 mille passagers.