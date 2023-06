CTN : programmation de 147 voyages dans le cadre du retour des Tunisiens résidents à l’étranger

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a programmé 147 voyages dans le cadre du retour des Tunisiens résidents à l’étranger à leur pays natal, durant la période allant du 15 juin courant jusqu’au 15 septembre prochain.

L’opérateur fournira une capacité d’accueil de 400 mille voyageurs au cours de la même période, selon les données du comité technique pour l’accueil des tunisiens à l’étranger qui a tenu mercredi 31 mai 2023 une réunion au siège du ministère des Affaires sociales.

La CTN assurera 77 voyages à travers le port de Marseille, 70 à travers le port de Gênes et 9 à travers le port de Zarzis.

L’opérateur a, à cette occasion, institué des réductions des tarifs oscillant entre 27 et 40% en faveur des familles de nombreux membres, comme elle va renforcer ses équipes de travail à Gênes et Marseille.

Le Comité technique pour l’accueil des Tunisiens à l’étranger oeuvrera à réunir toutes les conditions favorables pour l’accueil, voire l’entretien des navires » Carthage » et » Tanit » et leur équipement par les services d’Internet mais aussi le réaménagement des deux salles de jeu et du cinéma dans le navire » Tanit «

En plus, des espaces de travail seront consacrés aux agents de l’Office des Tunisiens à l’Etranger, de la douane et de la police frontalière au bord des navires » Carthage » et » Tanit » afin de parachever les procédures lors des voyages, le but étant d’accélérer le temps de sortie des voyageurs du port.

Pour rappel la réunion du comité technique pour l’accueil des Tunisiens à l’étranger s’inscrit dans le cadre des préparatifs du retour des colonies tunisiennes résidents à l’étranger pendant l’été qui coïncide avec le pic du retour.

Le directeur général de l’Office des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Mansouri a prévu, dans un récent entretien accordé à l’agence TAP, que le rythme du retour des tunisiens à l’étranger s’accélère en atteignant des records en termes d’affluence sur les services consulaires tunisiens à l’étranger pour renouveler les passeports et les documents de voyage.