CyberSouth : Atelier national sur la cybercriminalité et les preuves électroniques en Tunisie

Le projet CyberSouth a organisé , le 15 février 2022, le deuxième atelier national de la série consacrée au développement de statistiques de justice pénale sur la cybercriminalité et les preuves électroniques pour les parties prenantes tunisiennes.

L’atelier s’est concentré sur le renforcement de la capacité des autorités de justice pénale tunisiennes à mieux comprendre, mesurer et traiter la cybercriminalité en utilisant des données statistiques. En outre, les meilleures pratiques et des exemples de mécanismes de collecte de données statistiques sur la cybercriminalité et les preuves électroniques ont été présentés.

Des représentants des ministères des Technologies de la communication, de la Défense, de l’Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères ont contribué aux discussions et présenté le mécanisme de collecte de statistiques existant.

Le projet CyberSouth continuera à apporter son soutien aux parties prenantes tunisiennes pour le développement de leurs stratégies et politiques nationales de lutte contre la cybercriminalité en améliorant leur mécanisme de statistiques sur la cybercriminalité et les preuves électroniques.