Cynthia Nixon en grève de la faim pour Gaza devant la Maison blanche

« Biden, tu affames Gaza. Cessez-le-feu, maintenant ». Sur sa pancarte noire ornée d’une colombe, l’actrice et militante américaine Cynthia Nixon affiche son soutien aux Palestiniens pris sous les bombes dans l’enclave. Accompagnée d’un groupe de parlementaires et d’activistes, elle a pris la parole devant les grilles de la Maison Blanche, à Washington.

« Rien de tout cela ne peut continuer. Comme nous l’avons vu ces derniers jours, un cessez-le-feu est essentiel pour mettre fin au massacre de milliers d’innocents et pour que tous les otages puissent être ramenés sains et saufs », a-t-elle lancé, lisant un discours préparé sur son téléphone portable.

« Tant de gens à Gaza sont au bord de la famine. C’est pourquoi nous faisons une grève de la faim, pour refléter l’horreur de cette situation », a continué l’actrice de 57 ans. Elle a appelé à l’empathie du président Joe Biden, pointé du doigt pour son soutien militaire à Israël.

Cynthia Nixon est connue pour son engagement politique. Fervente défenseure des droits LGBT+, elle a été candidate à la primaire démocrate pour le poste de gouverneur de New York en 2018.

