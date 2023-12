Daghfous met en garde contre le nouveau variant de Corona JH1 qu’il dit très préoccupant

Le directeur général du Centre national de pharmacovigilance et membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, Riadh Daghfous, a mis en garde, vendredi, contre la propagation des virus saisonniers, en particulier le nouveau variant du corona JN-1 que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié de » très préoccupant « .

Dans une déclaration à l’agence TAP, Riadh Daghfous a souligné que ce variant, encore inexistant en Tunisie, a été détecté depuis l’été dernier dans plusieurs pays.

Dans ce contexte, il a mis l’accent sur l’importance de le surveiller surtout qu’il se propage très rapidement faisant remarquer que parmi ses symptômes la fièvre, les maux de tête, la fatigue, l’asthénie et la toux.

Selon Daghfous la COVID-19 n’est pas encore terminée et il convient de respecter les mesures préventives, en particulier pendant cette période de fêtes de fin d’année.

Il a, par ailleurs, appelé les parents à suivre les mesures préventives pour protéger la santé des bébés de moins de deux ans atteints de bronchiolite, qui s’est largement répandue ces derniers temps en Tunisie, provoquant de nombreuses hospitalisations et admissions en soins intensifs.

A noter que l’OMS n’a pas recommandé des mesures spécifiques dans les zones de passage frontalier pour limiter la propagation du variant JN-1.

