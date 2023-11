Dalila Msadek devant l’instruction dans une nouvelle affaire

Le comité de défense dans l’affaire du » complot contre la sûreté de l’Etat » a indiqué que l’avocate Dalila Msadek, membre du collectif, a été informée de sa convocation à comparaître le 5 décembre prochain devant le juge d’instruction dans une nouvelle affaire sur décision de la Cour d’appel de Tunis.

Cette décision, précise le comité dans une déclaration, a été prise au sens du décret-loi 54, des articles 13 et 87 de la loi relative à la protection des données personnelles et de l’article 315 du Code pénal.

» La nouvelle affaire prend directement pour cible tous les membres du collectif de défense dans l’optique de les intimider et les empêcher de défendre et soutenir les détenus politiques « , lit-on de même source.

Le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis avait entendu, mardi, l’avocate Dalila Msadek et décidé de la maintenir en liberté jusqu’à la clôture de l’instruction concernant l’affaire intentée contre elle par le ministère public.