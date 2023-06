Danemark : La Première ministre prononce un discours en partie écrit par ChatGPT

Ce que je viens de lire n’est pas de moi. Ou d’un quelconque autre être humain. » La Première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, était en train de prononcer un discours de bilan politique devant le Parlement, ce mercredi, à l’occasion de la clôture de la session parlementaire, lorsqu’elle s’est subitement interrompue pour révéler que son introduction avait été rédigée par… ChatGPT. Un robot conversationnel utilisant l’intelligence artificielle.

Cette révélation a surpris l’opinion publique puisque cette IA a rédigé des phrases très convaincantes, proches de la réalité politique du pays. Une manière pour la Première ministre d’alerter sur le potentiel mais aussi les risques soulevés par l’intelligence artificielle.

« Même s’il n’a pas toujours mis dans le mille, tant sur les détails du programme de travail du gouvernement que sur la ponctuation […] ce dont [ChatGPT] est capable est à la fois fascinant et terrifiant », a-t-elle déclaré.

L’intelligence artificielle, et notamment l’outil ChatGPT, suscite de nombreuses inquiétudes, en termes par exemple de désinformation et de pertes d’emploi. Le sujet était d’ailleurs au menu d’une réunion de haut niveau sur le commerce entre les États-Unis et l’Union européenne ce mercredi, en Suède. Les Occidentaux y ont annoncé un projet de « code de conduite » commun pour les entreprises du secteur, sur la base du volontariat.