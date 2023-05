Dans la ZF de Mistrata, une usine de lait et une autre pour les pâtes libyennes

L’ambassadeur de France à Tripoli, Mostafa Mihraje, s’est rendu le 10 mai à Misrata pour la visite de l’usine laitière Al-Naseem et la zone franche (MFZ) et à Zliten où il a visité l’immense complexe Dafnia de Whiba Holding, qui regroupe des usines de produits alimentaires, dont des pâtes.

Lors de sa visite à la MFZ, l’ambassadeur français a été reçu par son président, Mohsen AlSagutri, et son directeur général, Ayman Al-Darwish qui ont invité les entreprises françaises à y investir en présentant les avantages et les exonérations accordées aux investisseurs français potentiels.

Parmi les avantages figurent notamment la route commerciale de transit terrestre qui passe par la zone franche et qui mène au continent africain (Misrata à Tamanhint dans le sud de la Libye). Cette visite avait également pour objectif de renforcer la coopération avec l’attaché économique de l’ambassade de France, les organisations professionnelles françaises et les agences promotionnelles et commerciales.