Dans les hôpitaux du sud de la bande de Gaza, le chaos

Après huit semaines de guerre interrompues par une maigre pause de sept jours, les médecins sont exténués. Ils doivent choisir quand et dans quels services faire tourner les générateurs, dont les réserves de fuel sont quasiment à sec, l’électricité étant coupée dans la bande de Gaza depuis qu’Israël en a ordonné le « siège complet », selon un reportage de l’AFP.

Le patron de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a évoqué dimanche cet hôpital, disant « ne pas pouvoir trouver de mots assez forts » pour décrire la situation.

Ici aussi, on reçoit les évacués des hôpitaux du nord, où, en plus des frappes venues des airs, de la mer et de l’artillerie postée en territoire israélien, des combats au sol ont lieu jusque dans des hôpitaux.

Chaque jour désormais, l’armée israélienne avertit dans des tracts largués sur certains quartiers qu’une « terrible attaque est imminente » et ordonne aux habitants d’en partir.

Chaque jour aussi, ces avertissements se rapprochent du quartier de l’hôpital Nasr . A chaque explosion qui secoue la ville, affluent de nouveaux blessés, de nouveaux mutilés et de nouveaux corps parfois sans personne pour les identifier.

Alors, en courant, des brancardiers poussent une civière encore tachée de sang pour aller chercher les derniers arrivés, souvent dans des voitures de particuliers car les ambulances n’ont plus le temps de sortir.

Dans les couloirs, familles, blessés, soignants se poussent pour approcher des lits.

