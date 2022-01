Mourakiboun s’interroge sur la préparation de l’ISIE pour le référendum du 25 juillet 2022

Dans une lettre ouverte à l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), le réseau Mourakiboun s’interroge sur la préparation de l’instance électorale au référendum décidé pour le 25 juillet 2022.

Le président de la République avait annoncé dans un discours en date du 13 décembre 2021, l’organisation après la consultation électronique lancée il y a deux semaines, d’un référendum sur les réformes à entreprendre.

Mourakiboun indique dans sa lettre ouverte publiée dimanche que l’ISIE, d’après les meilleures pratiques doit démarrer, au moins six mois avant cette échéance, l’enregistrement des électeurs et la mise à jour de la liste des bureaux de vote. Pour le réseau, l’instance est également, appelée à établir un calendrier détaillant les différentes étapes du référendum.

Mourakiboun dit d’adresser à l’instance électorale, en tant qu’organe responsable de l’organisation des élections et des référendums comme le stipulent les lois en vigueur et rappelle que six mois seulement nous séparent de la date du référendum.

Mourakiboun insiste sur l’importance de fixer un calendrier du référendum et de ses différentes étapes pour clarifier le processus et lui donner de la transparence.