DataXion, premier datacenter en Tunisie certifié Tier IV

DataXion obtient le plus haut niveau de certification de l’Uptime Institute, le leader mondial de la certification des datacenters, et devient le premier datacenter certifié Tier IV en Tunisie.

« C’est avec un grand plaisir que l’Uptime Institute Professional Services délivrela certification Tier IV audatacenterDataXion [..] Félicitations pour ce prix durement mérité[..] Avec cet engagement envers l’excellence, DataXion rejoint un groupe exclusif de leaders mondiaux de l’industrie du datacenter[..]»Affirme M. Christopher Brown, PE | Chief Technical Officer, Uptime Institute, USA.

Situé à Tunis, le Datacenter DataXion atteint le niveau d’excellence en matière de fiabilité et de disponibilité.

DataXionmet à la disposition du secteur du numérique tunisien une infrastructure d’hébergement informatique, permettant aux entreprises et fournisseurs de services d’héberger leurs solutions les plus critiques et répondre aux besoins des clients tunisiens et internationaux les plus exigeants en matière de sécurité informatique.

« L’obtention de la certification Tier IV est le résultat du travail d’une équipe compétente et dévouée en collaboration avec nos partenaires technologiques,APL et Schneider Electric. Depuis le projet de construction de DataXion, les travaux ont été menés tout en respectant les exigences de la certification Tier IV pour atteindre et maintenir cette excellence opérationnelle » déclare M. Naceur KCHAOU, Directeur Général de DataXion.

Avec l’obtention de cette certification, DataXion offre à ses clients le plus haut niveau d’engagement avec un SLA de disponibilitéde 99,995 %.