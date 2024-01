Davos: La startup tunisienne «Seabex» dans le top 10 des meilleures startups mondiales

La startup tunisienne spécialisée en irrigation de précision « Seabex » s’est propulsée dans le top 10 des meilleures startups mondiales, lors de la compétition internationale « Zero Water Waste Challenge » tenue, le 17 janvier courant, en marge du Forum Economique Mondial (du 15 au 19 janvier à Davos).

Parmi 192 startups évoluant dans le secteur de l’eau, la jeune pousse a réussi à se distinguer grâce à ses solutions novatrices axées sur l’irrigation de précision sans capteurs, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, et la promotion de l’économie d’eau dans l’agriculture, indique un communiqué publié par Seabex.

Le Zero Water Waste Challenge, deuxième d’une série de cinq défis d’innovation, dans le cadre de l' »Aquapreneur Innovation Initiative », portée par le conglomérat mondial « HCL Group » et la plateforme d’innovation ouverte du Forum économique mondial, « UpLink », a réuni des lauréats en provenance de huit pays différents.

Ces innovateurs ont présenté des solutions dans des domaines variés tels que la réutilisation des eaux usées, la captation d’eau de pluie, la filtration avancée, l’agriculture de précision, l’analyse de données et l’intelligence artificielle.

A cette occasion, le président de Seabex a souligné que cette distinction souligne l’engagement de son entreprise à développer des solutions novatrices, garantissant la disponibilité et la gestion responsable de l’eau.

« Ensemble, nous forgeons un avenir où l’eau est une ressource abondante et accessible pour tous », a-t-il déclaré.

Créée en 2020 par trois Tunisiens (Taher Mestiri, Amira Cheniour et Inés Hamida) et basée à Orléans en France, avec une branche en Tunisie, Seabex est une startup qui s’est spécialisée en irrigation de précision sans capteurs.

Avec son approche innovante, Seabex renforce les capacités des agriculteurs à grand échelle, aide à mieux utiliser les ressources disponibles et à améliorer les chaines d’approvisionnement agroalimentaires.

