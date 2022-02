De bonnes nouvelles, de Jendouba et Tabarka

Bon début d’année 2022, pour l’exportation des services à Jendouba. Une société totalement exportatrice se prépare pour s’installer sur le boulevard de l’environnement pour exporter des services informatiques vers la France et autres pays de l’Union Européenne. C’est ce que rapporte le président de la CCI du Nord-ouest tunisien.

La même source rapporte sur sa page fb, que « de très bonnes nouvelles me parviennent de Tabarka où les investissements se multiplient. L’homme d’affaire Said Soula va ériger sur ses 5,5 hectares, du lot U17 a, une résidence touristique et une galerie marchande, avec un investissement de 95 millions de dinars. Serieuse relance de notre belle station ».