Malgré la différence de conditions climatiques entre la Tunisie, qui acquiert un caractère vert en raison de sa nature charmante, et la Libye, qui se caractérise par ses vastes étendues et son vaste désert, de nombreuses raisons rendent possible l’éventualité de violentes précipitations en Tunisie, selon le site Ruetir.

En automne, les agriculteurs tunisiens s’attendent à ce que les pluies étanchent la soif de leurs terres après les longues journées d’été. Cependant, il se peut qu’elles ne soient qu’une raison suffisante pour provoquer des inondations d’une ampleur comparable à celle de Derna, ajoute la même source.

L’Observatoire suisse a été l’un des premiers à surveiller de nombreuses catastrophes naturelles avant qu’elles ne surviennent, la plus récente d’entre elles s’étant peut-être produite en Libye.

L’observatoire a une nouvelle fois annoncé des pluies abondantes pouvant aller jusqu’aux inondations et peut-être à un degré plus sévère dans la ville de Gabès, au sud du pays.

Mais cela n’a pas duré longtemps, l’Observatoire suisse ayant rapidement renoncé à ses prévisions pour des raisons climatiques incompréhensibles.

Dans plus d’un gouvernorat, comme Gabès, Sfax et le Grand Tunis, le gouvernement tunisien s’est empressé de mettre en œuvre des préparatifs de précaution pour contenir un scénario où les attentes lancées par l’Observatoire suisse se réaliseraient, ou toute pluie susceptible de nuire à la sécurité de la population.

L’ingénieur tunisien Hamdi Hached , expert en environnement, l’a confirmé au podcast Zéro carbone. Les prévisions climatiques, notamment météorologiques, peuvent ne pas toujours être certaines en raison de brusques fluctuations climatiques, et même si elles sont vraies, elles s’appuient sur de nombreuses études sur la nature de la région et les conditions climatiques qu’elle a connues, et cela reste une prédiction qui peut être confirmée ou infirmée, souligne-ton de même source.