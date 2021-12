De fortes précipitations cette nuit sur le Nord et le Centre

Des pluies temporairement orageuses sont attendues, cette nuit, au Nord et localement au Centre, préviennent les services météorologiques de l’INM, dans un bulletin de suivi.

- Publicité-

Ces pluies seront parfois intenses sur les régions côtières Nord avec des quantités variant entre 30 et 50 millimetres et des chutes de grêle dans certains endroits.

Un vent fort à très fort est également au terme de cette nuit et demain, samedi 11 décembre 2021, d’une vitesse de 60 à 80 km/h. La vitesse du vent pourrait atteindre 100km/h et serait sous forme de rafales à l’extrême nord et dans la région du Cap Bon.