De l’utilité d’une  bourse de matières premières agricoles

La mise en place d’une bourse de matières premières agricoles est de nature à entraîner des retombées d’ordre économique et social en Tunisie, c’est ce qui ressort des résultats d’une étude présentée, lors d’un colloque organisé par la Bourse de Tunis, jeudi, à Tunis, en collaboration avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) à travers son programme Tunisia JOBS.

La création d’une bourse ou d’un compartiment de négociation de commodités, qui ciblera dans un premier temps, les filières de l’huile d’olive et des dattes permettra, selon cette étude, de limiter les pertes post-récoltes et assurer une plus grande stabilité des revenus des producteurs. Le choix des deux produits s’explique notamment par le fait que ces produits à fort potentiel sont suffisamment demandés et présents sur les marchés.

Lors de ce colloque auquel ont participé la ministre des Finances, Sihem Nemsia et le ministre de l’Economie, Samir Saied, les intervenants ont souligné que plusieurs objectifs pourraient être réalisés particulièrement pour les intervenants dans la chaine de valeurs des deux produits, l’écosystème d’une façon générale et la Bourse de Tunis, à travers ce compartiment de négociation.

Ainsi, ils ont évoqué l’amélioration de la position de négociation des petits producteurs, le renforcement de la circulation efficace des capitaux dans le secteur et la facilitation du développement des financements agricoles et la réduction des coûts de transaction et les paiements garantis rapides.

La bourse de matières premières agricoles est de nature aussi à offrir la possibilité d’accès aux services financiers et aux outils de gestion des risques notamment pour les producteurs et les exportateurs et à renforcer la traçabilité de la production agricole