De nouveaux recrutements au sein du CS Sfaxien

Le Club Sfaxien annonce lundi, sur sa page officielle facebook, que les défenseurs centraux Mohamed Nasraoui et Sabeur Soudani ainsi que l’arrière droit Mahmoud Ghorbel ont signé leurs premiers contrats avec l’équipe première de football.

L’équipe de la capitale du Sud ajoute que les contrats de Mohamed Nasraoui et Sabeur Soudani courent jusqu’en juin 2026, tandis que Mahmoud Ghorbal a signé un contrat jusqu’en juin 2024.

Le comité directeur du club a, par ailleurs, réussi à prolonger les contrats du gardien Mohamed Hedi Gaaloul et du défenseur Alaa Ghram de trois ans (jusqu’à fin juin 2024), et du pivot Chadi Hammami pour une année supplémentaire (jusqu’à fin juin 2022).

Il est à rappeler que le club sfaxien, vainqueur de la Coupe de Tunisie la saison dernière, effectue actuellement un stage de préparation sur l’île de Djerba sous la direction de son nouvel entraîneur italien Giovanni Salinas, en vue de la prochaine saison sportive 2021-2022, qui débutera le 16 octobre.

Le CS Sfaxien, engagé en Coupe de la Confédération, est exempté du premier tour préliminaire. Il affrontera au second tour le vainqueur de la double confrontation entre les Ghanéens Ashanti Gold et les Nigérians de Bayelsa, en matches aller prévu le 15, 16 ou 17 octobre en déplacement, et retour le 22, 23 ou 24 du même mois au stade Taieb Mhiri.