De nouvelles armes américaines en appui à la contre-offensive ukrainienne

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi une nouvelle tranche d’aide militaire à l’Ukraine pour un montant de 775 millions de dollars, destinée à aider Kiev à lancer une contre-offensive dans le sud au moment où les forces russes paraissent fragilisées.

« Ces capacités sont soigneusement calibrées pour faire le plus de différence possible sur le champ de bataille et pour renforcer la position de l’Ukraine à la table des négociations », a souligné le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en annonçant officiellement ces nouveaux envois d’armement.

Cette nouvelle tranche d’aide comprend notamment des missiles supplémentaires pour les systèmes américains d’artillerie de précision Himars, qui ont « changé la donne sur le champ de bataille », a indiqué à la presse une haute responsable du ministère américain de la Défense.

Washington va aussi fournir aux forces ukrainiennes des systèmes de canons mobiles et des obus de 105 mm compatibles avec des armements fournis par le Royaume-Uni, 15 drones de reconnaissance Scan Eagle, qui ont un rayon d’action de plus de 100 km et permettent des observations sur le champ de bataille même en cas de mauvaises conditions météo, ainsi que 1000 nouveaux missiles antichars Javelin et 1500 missiles Tow, également des armes antichars.

La nouvelle tranche d’aide militaire, la 19e depuis août 2021, comprend aussi pour la première fois des véhicules blindés anti-mines MaxxPro, destinés au transport de troupes en terrain miné. Annoncée moins de deux semaines après une tranche d’un milliard de dollars, elle porte à 10,7 milliards de dollars l’aide militaire de l’administration Biden à l’Ukraine.