De nouvelles mesures pour contenir la crise des corps des migrants irréguliers dans la morgue du CHU Habib Bourguiba

Une nouvelle série de mesures a été adoptée pour faire face à la situation provoquée par l’augmentation incontrôlée des corps des migrants irréguliers parmi les non-tunisiens dans la morgue de l’hôpital régional de Sfax, a annoncé, mardi à l’Agence TAP, le directeur régional de la santé, Hatem Cherif.

Parmi ces mesures décidées lundi soir en séance de travail consacrée au suivi de ce dossier, la mise en place d’une coordination plus étroite avec la police technique, et ce, en vue d’accélérer le processus de prélèvement des échantillons des sinistrés.

Il s’agit également, de veiller à l’écourtement des délais d’envoi et de retour des analyses de ces échantillons effectuées à Tunis, la coordination avec les communes de la région en vue d’aménager d’une centaine de sépultures pour l’inhumation des corps des défunts et la remise, à l’hôpital Habib Bourguiba de Sfax, de conteneur réfrigéré pour la conservation des cadavres, a fait savoir Cherif.

Ces mesures et d’autres qui seront adoptées lors des prochaines sessions, feront l’objet du suivi quotidien des ministères de la Santé et de l’Intérieur, afin de surmonter les obstacles éviter que la situation ne s’aggrave au niveau de la morgue du CHU de Sfax arrivée à saturation, a souligné Chérif.

A noter qu’en l’espace d’environ une semaine, plus de 150 corps de migrants irréguliers non tunisiens ont été inhumés dans les régions du Grand-Sfax, a indiqué la même source.

