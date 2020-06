De nouvelles mesures seront annoncées prochainement pour lutter contre la contrebande et le commerce parallèle

De nouvelles mesures seront annoncées prochainement par le chef du gouvernement pour lutter contre la contrebande et le commerce parallèle, a annoncé samedi, Mohamed Msilini, ministre du commerce.

Lors d’une rencontre, avec des commerçants et des chef d’entreprises exportatrices ainsi que des représentants du secteur industriel, organisée à Sfax au siège de l’Union régionale de l’industrie du commerce et de l’artisanat (URICA) afin d’examiner les préoccupations des professionnels du secteur, Msilini a précisé que la question du commerce parallèle sera traitée par un examen des moyens permettant une intégration des commerçants opérant dans le circuit parallèle dans le circuit normal.

La situation économique post coronavirus nécessite un traitement radical du système commercial et industriel à travers un plan de relance économique qui couvrira une période de 6 à 9 mois avant la mise en place d’un plan de développement allant de 2021 à 2025, a-t-il encore dit. Le président de l’URICA à Sfax, Anouar Triki a pour sa part, souligné l’impératif de prendre des mesures permettant de lutter contre le phénomène d’importation anarchique, de la contrebande et du commerce parallèle. Il a par la même occasion évoqué la question de la disposition du ministère et ses préparatifs visant à soutenir les entreprises exportatrices ayant des difficultés à cause de la pandémie du coronavirus et quels sont les moyens mis en place pour aider à assurer une relance économique suite aux dommages causés par le commerce parallèle et la crise sanitaire Covid-19.