De nouvelles têtes au CA de la BH Bank qui veut assainir le portefeuille de crédits

La BH BANK porte à la connaissance des actionnaires et du public que son conseil d’administration, dans sa nouvelle composition, s’est réuni le 28 Août 2023 et a statué sur les résultats enregistrés au titre du premier semestre 2023 et la nouvelle Stratégie de la banque sur la période 2024-2026 en insistant sur la nécessité de poursuivre les efforts engagés pour l’assainissement du portefeuille de crédits. Le Conseil d’Administration a approuvé le nouveau plan stratégique de la Banque 2024-2026 qui repose essentiellement sur la proximité, la couverture des besoins de sa clientèle, l’amélioration de la qualité de services et l’accélération de la transformation digitale. Le Conseil d’Administration a également suivi les efforts d’assainissement du portefeuille de crédits et de recouvrement des créances sur la clientèle ; ce qui permettra de renforcer l’assise financière de la banque et améliorer ses indicateurs réglementaires.

Le Conseil d’Administration de la BH Bank, dans sa nouvelle composition au 28 Août 2023 comporte désormais Masmoudi Atef qui représentait l’Etat et qui remplace Mohamed Mehdi Mahjoub à la présidence du Conseil d’administration (CA), Khlifi Hafedh, ancien représentant de l’Etat et qui devient membre du CA, représentant des actionnaires publics, Louati Abderrazek qui était administrateur indépendant et devient président du comité d’audit, et Mansri Taoufik nouveau membre du Conseil, représentant des actionnaires publics.

Mais aussi Ben Ameur Moez, nouveau membre du CA représentant des actionnaires publics, probablement à la place d’Ali Radhouani, Nouri Fethi Zouheir un universitaire qui était au CA de la BCT et qui devient membre représentant des actionnaires publics, Besbes Zouheir représentant des petits actionnaires et devient le porte-parole de 27,65 % du capital de la BH Bank, Mouley Sami nouveau président du comité des risques. Et surtout la société Horchani Finances (22,7 % du capital), désormais unique représentant du secteur privé.