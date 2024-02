De nouvelles Zones industrielles, intelligentes, à Monastir 

Dans une déclaration, faite à Africanmanager, le Pdg de l’AFI, a révélé que l’agence foncière industrielle s’oriente vers le développement et la création de zones industrielles intégrées, intelligentes et respectueuses de l’environnement, rappelant que le tissu industriel actuel comprend 114 zones dans lesquelles sont implantées environ 5 000 institutions.

Il a aussi révélé que la préparation d’une nouvelle zone industrielle modèle à Monastir (Ras El Marj) qui sera lancée au cours de l’année en cours, en s’appuyant sur des fonds étrangers et qui entrera en exploitation en 2025. Et afin de réduire les émissions de gaz, l’entreprise commencera dans les prochains mois à créer des zones industrielles basées sur les énergies renouvelables dans les gouvernorats de Jendouba, Tozeur et Kébili. L’AFI jouera un rôle de médiateur auprès des structures intervenantes telles que l’Agence de maîtrise de l’énergie et l’Agence de contrôle de l’énergie et la Société tunisienne d’exploitation et de distribution de l’électricité pour faciliter les démarches au profit des institutions.