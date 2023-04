Débat sur les aliments pour bétails et les importations de matières premières

La situation actuelle du bétail, les besoins en fourrages et les solutions appropriées pour répondre aux demandes croissantes en cette matière, notamment, durant la saison estivale, ont été au coeur d’une rencontre, samedi, entre le ministre de l’Agriculture, de Ressources hydrauliques et de la pêche et des représentants de la Chambre syndicale nationale des industriels d’aliments pour bétails et des importateurs de matières premières.

L’accent a été mis durant cette réunion sur les alternatives proposées en vue de réduire les effets de la sécheresse sur le cheptel et éviter une pénurie en fourrages.

Le ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belati, qui présidait cette réunion, a réitéré la détermination de son département à élaborer un plan de travail participatif avec tous les intervenants du secteur, et ce, dans le but de parvenir à surmonter les difficultés actuelles et de préserver le stock national de cheptel, ainsi que d’assurer la pérennité des activités des petits agriculteurs et éleveurs.

De leur côté, les représentants de la Chambre syndicale nationale des industriels d’aliments pour bétails et des importateurs de matières premières ont fait part de leur disposition à appuyer les efforts de l’État pour préserver le cheptel.

Lors d’un débat organisé le 5 avril 2023 par l’IACE sur la filière des viandes rouges, des intervenants dans le secteur ont souligné l’importance d’une vision claire pour la filière de la production animale.

Ils ont évoqué le lien entre les problèmes de la production de viandes rouges et ceux de la filière des fourrages, soulignant l’absence de marchés de bétails et d’abattoirs organisés.