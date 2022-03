Début de l’indemnisation des déposants de la BFT

Le FGDP (Fonds de garantie des dépôts bancaires) a tenu ce mardi 8 mars 2022 conférence de presse pour l’annonce des procédures d’indemnisation des déposants de la Banque Franco-Tunisienne (BFT) et la présentation des modalités requises leur permettant de disposer de leurs avoirs, suite à la cessation de paiements de ladite banque déclarée par la Banque Centrale de Tunisie en date du 28 février 2022.

- Publicité-

La conférence de presse a été l’occasion de présenter la procédure d’indemnisation des déposants éligibles telle qu’arrêtée par le Comité de surveillance du Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires (FGDB) et d’expliciter le rôle informationnel et financier de la Poste Tunisienne dans l’accomplissement de cette opération.

A cette occasion, le FGDB informe qu’il a récupéré et traité la base de données des déposants en coordination avec la BFT, et que les listes des déposants concernés par l’indemnisation ainsi que les montants y afférents ont été mis à la disposition de la Poste Tunisienne, en vue de les payer et cela sans requête préalable de la part des déposants. Le FGDB informe également les déposants concernés, que la Poste Tunisienne commencera à partir du 08 Mars 2022 la distribution des télégrammes pour les inviter à se présenter auprès de ses bureaux afin d’encaisser leurs indemnisations.

La période d’indemnisation s’étalera du mercredi 09 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022 et à l’expiration de ce délai, les montants des indemnisations qui n’ont pas été réclamés par leurs bénéficiaires seront consignés auprès de la Trésorerie Générale de la Tunisie, conformément à la règlementation en vigueur.

Pour obtenir plus d’informations et télécharger les documents requis ou les imprimer, il est recommandé de visiter notre site Web www.fgdb.gov.tn , ou de consulter notre page Facebook : fgdbtn