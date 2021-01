Décaissement de 98% du budget du ministère de l’Equipement

Près de 98% de l’enveloppe budgétaire consacrée au ministère de l’Equipement au titre de l’année 2020, d’une valeur de 1500 millions de dinars (MD), ont été décaissés, selon une évaluation réalisée par ce département, des résultats d’exécution de son budget. Présentée, lors d’un colloque tenu jeudi à Tunis, l’évaluation a montré que cette réalisation qui représente 35% du budget de l’investissement dans le pays, a contribué à « booster le rythme de développement et de l’investissement », selon un communiqué publié vendredi sur la page Facebook, du Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure. Cette rencontre qui a réuni le ministre, Kamel Doukh et les cadres du département de l’Equipement, a permis de pointer certaines lacunes lesquelles devraient être révisées.

La réunion a permis également, de passer en revue les mesures et les délais d’exécution du budget de l’Equipement au titre de l’année 2021. Ce budget a enregistré une hausse de 17,3% par rapport à 2020, ce qui nécessite une amélioration du rendement des différents intervenants dans ce domaine.Le ministre a recommandé à cet égard, d’élaborer une feuille de route pour assurer une bonne gouvernance pour l’exécution du budget dans les délais, et la mise en œuvre des différents projets nationaux dans le domaine de l’infrastructure, selon les normes escomptées.

