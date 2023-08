Décembre : la Tunisie organise une conférence internationale sur l’investissement

La Tunisie devrait organiser une conférence internationale sur l’investissement en décembre 2023, a annoncé le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied.

Lors d’un forum médiatique organisé par l’Organisation tunisienne des entrepreneurs mercredi soir, 16 août 2023, Saied a indiqué que le gouvernement organise actuellement des réunions et des ateliers pour préparer un nouveau paquet de législation qui motive et stimule l’investissement dans le secteur privé.

Il a souligné que les travaux se poursuivent actuellement pour préparer des propositions exceptionnelles et les présenter à l’Assemblée des représentants du peuple pour discussion et approbation dès que possible, et a révélé l’existence d’un projet de préparation des zones territoriales et urbaines.

Le ministre a souligné qu’un certain nombre de mécanismes d’information supplémentaires pour les petites et moyennes entreprises sont actuellement à l’étude, ce qui ouvrira la voie à un nouveau départ pour l’investissement.