Décès de 24 malades, faute d’électricité, à l’hôpital al-Chifa de Gaza

Le Hamas a annoncé vendredi la mort de 24 malades à cause du manque d’électricité dans l’hôpital al-Chifa de Gaza, où l’armée israélienne poursuit ses fouilles à la recherche de caches du mouvement islamiste palestinien.

Israël avait autorisé peu avant, à la demande des Etats-Unis, l’entrée de deux camions de carburant chaque jour dans la bande de Gaza assiégée, où les pénuries d’essence ont mis hors service de nombreux hôpitaux, privés d’électricité, et mis à l’arrêt les livraisons d’aide humanitaire, menaçant la population de « famine » selon l’ONU.

Dans l’hôpital al-Chifa, le plus grand du territoire où l’armée israélienne a poursuivi vendredi ses opérations pour le troisième jour, la situation est « catastrophique » pour les patients, les déplacés et les soignants qui s’y entassent sans électricité « ni eau, ni nourriture », a affirmé à l’AFP son directeur, le docteur Mohammed Abou Salmiya.

Selon l’ONU, 2.300 personnes se trouvent dans l’enceinte de l’hôpital.

Le porte-parole du ministère de la Santé du Hamas, Ashraf al-Qidreh, a affirmé vendredi à l’AFP que « 24 patients » étaient morts « ces dernières 48 heures » à l’hôpital al-Chifa, « parce que les équipements médicaux vitaux ont cessé de fonctionner en raison de la coupure du courant », faute de carburant pour alimenter les générateurs.

L’armée, dont les chars encerclent toujours l’hôpital pendant que les combats font rage ailleurs dans la ville de Gaza, a indiqué à l’AFP qu’elle continuait à fouiller l’immense complexe abritant, selon elle, un repaire du Hamas installé notamment dans un réseau de tunnels, ce que le mouvement islamiste dément.

- Publicité-