Décès du Général de corps d’armée algérienne: Kais Saied présente ses condoléances à Abdelmajid Tebboune

Le président de la République Kais Saied a adressé, lundi, un message de condoléances à son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, suite au décès du général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense, Chef d’Etat-major de l’Armée algérienne.

Dans ce message, le chef de l’Etat a présenté, en son nom et au nom du peuple tunisien, ses sincères condoléances, au président Tebboune, au peuple algérien et à la famille du défunt, Gaïd Salah, priant Dieu le tout-puissant de lui accorder son infinie miséricorde, et d’accorder à sa famille et à ses proches patience et réconfort.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le président Kais Saied a également rappelé les liens de fraternité unissant les deux pays ainsi que les peuples tunisien et algérien.

La présidence algérienne avait annoncé, lundi matin, le décès de Ahmed Gaïd Salah, à l’âge de 80 ans, des suites d’un arrêt cardiaque, survenu à son domicile.

Selon l’agence de presse algérienne (APS), le président Tebboune a décrété trois jours de deuil national et a nommé le général-major Said Chengriha, Commandant des forces terrestres, chef d’état-major par intérim de l’Armée algérienne en remplacement du général de corps d’armée Ahmed Gaid Salah.