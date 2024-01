Décès d’un pionnier du tourisme saharien

La Tunisie vient de perdre un patriote sincère, un pionnier du tourisme saharien et un homme d’affaires accompli. C’est avec une grande tristesse qu’on vient d’apprendre le décès de Najar Chaabane, père de Adel Chaabane, Président de la chambre de Commerce et d’industrie Tuniso-espagnole et actuel Président du Conseil des chambres .

Najar Chaabane né le 18 octobre 1925 à Gabes, s’est éteint aujourd’hui dans sa ville natale à l’âge de 98 ans. Figure réputée à Gabes, militant de la première heure, il a participé à la lutte pour l’indépendance de la Tunisie. Paix à son âme