Déchets italiens : Toutes les demandes de mise en liberté, rejetées

Des chefs d’accusation ont été retenus contre les suspects dans l’affaire dite des déchets italiens importés illégalement vers la Tunisie, annonce, jeudi, Habib Torkhani, porte-parole de la Cour d’appel de Tunis.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Torkhani a souligné que la chambre d’accusation près la Cour d’appel a décidé de renvoyer les accusés devant la chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis.

« Toutes les demandes de mise en liberté des accusés ont rejetées », a-t-il dit.

Les accusés sont poursuivis, notamment, pour atteinte aux personnes et aux biens publics, faux et usage de faux et importation illégale de déchets dangereux.

« Un accord de coopération institutionnelle a été signé, le 11 février 2022, entre la Tunisie et l’Italie concernant la réexpédition des déchets vers leur pays d’origine (Italie) », avait indiqué le ministère de l’Environnement.

L’accord en question « définit les engagements qui incombent à chacune des parties en matière de rapatriement, en premier lieu, de 213 conteneurs de déchets, actuellement stockés au port de Sousse, vers l’Italie », précise le ministère. « La réexpédition de ces déchets a eu lieu à bord du premier navire « Arkas », le 19 février 2022 ».

La réexpédition du reste des déchets, qui sont stockés dans un entrepôt à Sousse endommagé par un incendie en décembre, fait l’objet de « concertations » entre les deux parties.