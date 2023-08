Décision de fermeture de 163 espaces anarchiques de l’enfance au cours de la première moitié de l’année 2023

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa a annoncé vendredi, au cours d’une séance de travail tenue au siège du ministère en présence de la présidente de la chambre nationale des crèches et jardins d’enfants Nébiha Kamoun Tlili, qu’une décision a été prise pour la fermeture de 163 espaces anarchiques de l’enfance au cours de la première moitié de l’année 2023.

La ministre de la famille a indiqué que le nouveau cahier des charges organisant les jardins d’enfants incite à l’investissement dans le secteur de l’enfance et encourage le secteur privé à améliorer la qualité des services dans les crèches et les jardins d’enfants, relevant le rôle du secteur privé dans l’inclusion des enfants autistes pour bénéficier de la prime accordée par le ministère.

De son côté la présidente de la chambre nationale des crèches et jardins d’enfants a salué l’initiative visant à inclure tous les jardins d’enfants légaux du secteur privé dans le système national et l’inscription des élèves des classes préparatoires dans les établissements de l’enfance.

Par ailleurs elle a appelé tous les jardins d’enfants privés à adhérer au programme d’intégration des enfants autistes au sein des établissements de la petite enfance dans les deux secteurs publics et privés.

Au cours de cette séance de travail, un plan d’action a été mis en place visant à inciter les propriétaires des jardins d’enfants privés dans la région du Nord Ouest et les régions prioritaires à bénéficier du programme de promotion de la petite enfance et en particulier le programme « Notre jardin d’enfant dans notre quartier ».

- Publicité-