Décollage réussi samedi pour le télescope spatial James Webb (JWST), attendu depuis trente ans par les astronomes du monde entier pour examiner l’Univers avec des moyens inégalés, qui va pouvoir rejoindre son poste d’observation à 1,5 million de km de la Terre.

- Publicité-

Le JWST, le plus puissant télescope spatial jamais conçu, s’est arraché du sol à bord d’une fusée Ariane 5 depuis le Centre spatial guyanais à 12H20 GMT.

Exactement 27 minutes et sept secondes plus tard, le directeur des opérations de lancement Jean-Luc Voyer a annoncé: « Bonne séparation télescope Webb, Go Webb », déclenchant un tonnerre d’applaudissements dans le centre de contrôle Jupiter à Kourou.

« C’est un vrai cadeau de Noël », a déclaré ensuite dans un point de presse Thomas Zurbuchen, responsable des missions scientifiques pour la Nasa, qui a fabriqué le JWST avec la collaboration des agences spatiales européenne (ESA) et canadienne (ACS).

Juste après son envol, le télescope a survolé l’Atlantique, puis l’Afrique, jusqu’à la séparation finale, intervenue à 1.400 km d’altitude et à une vitesse dépassant 34.000 km/h. Une caméra embarquée sur l’étage supérieur d’Ariane a montré cette séparation et, surtout, le déploiement des panneaux solaires du James Webb.

A cette opération critique devait succéder une deuxième, environ douze heures après le décollage, avec la première de trois corrections de trajectoire pour atteindre sa position finale.

Il mettra environ un mois pour y parvenir. Avec l’ambition d’éclairer plus avant l’humanité sur deux questions qui la taraudent: « D’où venons-nous? » et « Sommes-nous seuls dans l’Univers? ».

Et apercevoir ainsi les lueurs de « l’aube cosmique », quand les premières galaxies ont commencé à éclairer l’Univers depuis le Big bang, il y a 13,8 milliards d’années.