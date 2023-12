Découverte d’un long tunnel  près du poste frontière du nord de Gaza

L’armée israélienne a révélé dimanche ce qu’elle décrit comme « le plus grand tunnel d’attaque du Hamas jamais découvert », dans le nord de la bande de Gaza, près du poste frontière d’Erez avec Israël.

Le tunnel, dont environ quatre kilomètres ont été découverts, descend à quelque 50 mètres sous terre à certains endroits et semble être suffisamment large pour permettre le passage de véhicules. Il ne pénètre pas en territoire israélien.

L’un des puits a été découvert à 400 mètres seulement du point de passage d’Erez, qui, jusqu’à l’attaque du Hamas le 7 octobre, facilitait la circulation des civils palestiniens en Israël pour le travail et les soins médicaux.

Le tunnel comporte plusieurs branches et jonctions, ainsi que des lignes de plomberie, d’électricité et de communication, selon l’armée israélienne. Dans certaines parties du tunnel, les troupes ont trouvé des portes anti-explosions qui, étaient destinées à empêcher les troupes israéliennes de pénétrer dans le tunnel.

