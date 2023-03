Découvertes de pétrole en Libye &Tunisie: C’est du réchauffé, selon les Libyens

L’ancien directeur de l’Autorité libyenne d’investissement, Mohsen Al-Duraija, a révélé la vérité sur ce qui a été publié par des sites d’information à propos d’un rapport de l’US Geological Survey sur les découvertes de pétrole et de gaz dans le bassin onshore et offshore de Syrte et le bassin de Sabratha.

Il a déclaré sur sa page officielle « Facebook, qu’il s’agit d’une publication ancienne se rapportant à des estimations datant de l’année 2010.

Al-Duraija a souligné que ces gisements sont explorés dans une très large mesure . Le bassin de Sabratha est l’emplacement du champ Bouri, Bahr al-Salam et la zone de production conjointe avec la Tunisie. Quant au bassin de Syrte, il est l’emplacement du Sarir, Dhahra et 103 domaines, et il est largement exploré.

Il a ajouté : « La Libye a consommé plus de la moitié de ses réserves prouvées de pétrole, environ 30 milliards de barils sur environ 48 milliards de barils de réserves prouvées totales ».

Il a souligné que le reste est d’environ 18 milliards de barils, et qu’aucun grand champ n’a été découvert depuis 1991, prenant soin de noter que la plupart des découvertes sont de petite taille et ne compensent pas la diminution des réserves, indiquant, en outre, que l’offre relative à des zones d’exploration à deux reprises depuis 1991 n’a pas conduit à des découvertes qui compensent ce qui a été consommé.

Ila cependant reconnu l’existence de gaz de schiste dans de vastes zones maritimes qui n’ont pas encore été explorées, mais la production à partir de ces sources coûte cher, par exemple, le champ de Bouri coûte environ 35 dollars pour produire un baril ». .”

Il a souligné que ce qui reste des réserves de pétrole de la Libye est suffisant pour faire de la Libye un pays prospère après l’épuisement du pétrole, mais cela nécessite une action immédiate, une réflexion et un travail sérieux pour sortir de l’état de dépendance totale au pétrole.