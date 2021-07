Décret présidentiel portant création d’une salle des opérations chargée de la gestion de la pandémie de la Covid-19

Le président de la République, Kaïs Saïed a émis, mercredi soir, un décret portant création d’une salle des opérations chargée de la gestion de la pandémie de la Covid-19, dont les tâches seront coordonnées par un haut cadre du ministère de l’Intérieur, sous la supervision du directeur général de la santé militaire.

Dans un communiqué publié par la Présidence de la République, cette salle regroupera des représentants des ministères de la Défense nationale, de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, de la Santé, du Transport et de la Logistique ainsi que des Affaires locales et de l’Environnement, avec la possibilité de solliciter l’aide de toute personne dont la contribution serait bénéfique.

Selon le communiqué, les missions confiées à cette nouvelle structure sont les suivantes :

– Suivi de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays résultant de la pandémie de Covid-19,

– Suivi de l’application des mesures et décisions sanitaires prises pour faire face à la pandémie.

– Suivi du stock stratégique de fournitures de lutte contre la pandémie, y compris les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux, et autres,

– Suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de vaccination,

– Coordination avec les différentes structures concernées pour identifier les problèmes et oeuvrer à les surmonter,

– Fournir des suggestions pour contribuer à la prise de décision.

Des rapports hebdomadaires sur l’activité de la salle des opérations seront présentés au Président de la République.