Décret présidentiel révoquant Méchichi, Bartagi et Hasna Ben Slimane

Le président de la République, Kais Saied, a pris un décret présidentiel aux termes duquel sont démis de leurs fonctions :

Hichem Mechichi, chef du gouvernement et chargé de la gestion des affaires du ministère de l’Intérieur

Brahim Bartagi, ministre de la Défense nationale

Hasna Ben Slimane, ministre chargée de la Fonction publique et ministre de la Justice par intérim, et ce à compter de dimanche 25 juillet 2021.

En vertu du même décret, les secrétaires généraux ou les chargés des affaires administratives et financière à la présidence du gouvernement et aux ministères mentionnés sont chargés de la gestion des affaires économiques et financières en attendant la nomination d’un nouveau chef du gouvernement et de nouveaux membres du gouvernement.