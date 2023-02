Décrochage scolaire: 94 mères bénéficiaires de financement pour la création d’une source de revenu

La ministre de la famille, de la femme de l’enfance et des séniors, Amel Bel Haj Moussa, a donné vendredi le coup d’envoi pour la remise de financement aidant à la création de source de revenu au profit de 94 mères ayant des enfants, parmi les élèves qui sont menacés de décrochage scolaire, dans les gouvernorats, de Kébili, Ariana, Béja, Bizerte, Gafsa et Tataouine. Le total de cet investissement est estimé à 600 mille dinars. Les secteurs d’activités sont notamment, le recyclage de plastique, la confection de pâtisserie, coiffure et esthétique, et autre, a précisé la ministre lors d’une cérémonie au siège du ministère. Le ministère a en effet donné une nouvelle dynamique au programme d’autonomisation économique au profit des mères ayant des enfants menacés de décrochage scolaire, a noté la ministre, rappelant que le programme depuis son lancement en 2017 jusqu’au mois de novembre 2021 n’a concerné que le gouvernorat de Jendouba, moyennant une enveloppe de 170 mille dinars. La réalisation du projet concerne 48 délégations dans 18 gouvernorats, dont le taux de décrochage scolaire est élevé, a encore précisé la ministre. Le ministère compte généraliser le programme pour toucher les différents gouvernorats dans le but de créer 600 sources de revenu avec la création d’une moyenne de 200 sources de revenu chaque année et avec un coût global de 1.5 million dinars lors du plan de développement 2023-2025, a encore soutenu la ministre.

- Publicité-