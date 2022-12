Décrochage scolaire: Le projet « Nouvelle chance » commence en avril 2023

Le projet » Nouvelle chance » (Al Forsa al Jadida) pour la réinsertion des jeunes décrocheurs dans le but de leur attribuer un certificat de formation professionnelle, débutera en Avril 2023 dans les gouvernorats de Kairouan et de Sousse a indiqué le directeur général du Développement de la formation professionnelle au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Lamjed Mahmoud.

Il a précisé mercredi dans une déclaration à l’agence TAP, que l’idée du projet a été lancée en 2020 et sa préparation s’est poursuivie tout au long de l’année 2021 en s’appuyant sur des expériences comparatives pour les adapter à l’expérience tunisienne.

Ce projet qui s’étendra sur trois ans cible environ 1 000 jeunes âgés de 18 à 30 ans ayant abandonné l’école et ne disposant pas d’un certificat de formation dans les deux gouvernorats en question, a-t-il affirmé, ajoutant qu’il sera réalisé dans tous les gouvernorats après une période d’essai.

Le programme de la formation comprend un volet théorique et technique, afin de stimuler les connaissances des apprenants et un volet psychologique pour renforcer leur estime de soi « . Un certificat de formation professionnelle leur sera remis pour s’intégrer sur le marché du travail.

Il a précisé que ce projet a été financé par l’Agence française de développement avec une subvention de 12 MD et mis en œuvre en Tunisie par l’Institut européen de coopération et de développement.