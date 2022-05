Déferlement de haine anti-arabe dans les rues de Jérusalem

Jérusalem a subi un déferlement de haine inédit de mémoire récente, dimanche 29 mai, durant la célébration de la conquête de sa part orientale par Israël, en 1967. Une « marche des drapeaux », à travers les quartiers palestiniens, que les principaux responsables du gouvernement israélien ont présentée, malgré l’évidence, comme une fête populaire et consensuelle, ternie seulement par quelques extrémistes, rapporte le quotidien Le Monde.

Sous la protection de trois mille policiers, quelque soixante-dix mille personnes ont défilé dans la Vieille Ville, cherchant à effacer deux précédents. En 2020, l’épidémie due au coronavirus avait fait annuler cette marche. En 2021, le gouvernement, alors dirigé par Benyamin Nétanyahou, avait interdit la traversée des quartiers arabes. Il craignait que la ville, sous tension depuis des mois, n’explose. En dépit de ce recul, le Hamas avait tiré une salve de roquettes sur la Ville sainte, ouvrant onze jours de guerre à Gaza.

Cette année, la journée commence par un attroupement, sous le pont qui mène à l’esplanade des Mosquées – le mont du Temple pour les juifs. De jeunes gens, venus de tout Israël et des colonies de Cisjordanie, empilent leurs sacs à dos sous les grilles. Dans leur écrasante majorité, ils ne vivent pas à Jérusalem et connaissent mal leur capitale « réunifiée ». Ils veulent monter au saint des saints. Cet acte, défi à l’interdit des grands rabbins, se normalise d’année en année. Dimanche, près de deux mille six cents personnes s’y sont rendues. Un record.