Déficit de la balance alimentaire de 1344,5 MD

Durant le mois d’octobre 2019, la balance commerciale alimentaire a enregistré un déficit de 1344,5 MD, contre 375,8 MD enregistré durant la même période de l’année précédente, en raison de la hausse des prix des céréales importées et la régression du rythme des exportations de l’huile d’olive, a indiqué l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI) dans son bulletin mensuel publié sur son site électronique.

Le taux de couverture durant ce mois est de 71,9%, contre 91,4% durant le mois d’octobre 2018. Les exportations des produits alimentaires ont enregistré une baisse de 14,3% alors que les importations ont cru de 9%.

Selon l’ONAGRI, ce déficit représente seulement 8,1% de celui de la balance commerciale globale, qui s’établie en octobre 2019 à 16506,5 MD.

Jusqu’à fin octobre 2019, la Tunisie a exporté près de 132 mille tonnes de l’huile d’olive avec des recettes de 1114 MD, 18 mille tonnes des produits de la pêche d’une valeur de 380 MD, 87 mille tonnes de dattes de 598 MD et 18 mille tonnes de tomates d’une valeur de 90,6MD.

Les prix à l’exportation ont observé une baisse de 11,5% pour l’huile d’olive par rapport à l’année précédente. Par contre ceux des tomates et des dattes ont augmenté respectivement de 46,5% et de 18,7%.

La Tunisie a importé jusqu’à fin octobre 2019 près de 514 mille tonnes de blé dur (442 MD), 462 mille tonnes d’orge

( 322 MD), 1081 mille tonnes de blé tendre (734MD), et 441 mille tonnes de sucre (419 MD)

Les prix à l’importation des céréales ont connu une hausse (21,8% pour le blé tendre, 21,2% pour l’orge et 13,8% pour le blé dur). Il en est de même pour le prix de la pomme de terre (+41,7%), le prix du sucre (+13%) et le prix du lait et dérivés (+10,1%). Alors que le prix des huiles végétales et des viandes a légèrement augmenté respectivement de 0,6%, et de 0,2%.